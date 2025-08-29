Se agarraron a las piñas en pleno centro… pero no acertaron ni una

En la noche del jueves dos hombres iniciaron una pelea en la intersección de calles Zuviria y Güemes y si bien no se conocieron los motivos, causó comentarios desopilantes sobre la técnica de ambos.

La pelea, se volvió en un breve espectáculo en dichas calles, para transeúntes, clientes de una confitería y automovilistas, ya que se encontraban en la calle.

Tras publicar el video en el portal Pue, los comentarios apuntaron siempre a la técnica que tenían los contrincantes. “Le erraron a todas las piñas”; “Se equivocaron las piñas”; y otro que se animó a decir “son piñas por bluetooh” "los que se pelean se aman" "Dos princesas".

Finalmente, tras breves segundo de agresión, cruzaron palabras y cada quien tomó su camino sin que las cosas pasaran a mayores.