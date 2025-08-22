¡Escándalo en el microcentro! Pelea entre arbolitos terminó con cuatro jóvenes detenidos

Sociedad22/08/2025
cambistas

Una violenta pelea entre dos grupos de cambistas, conocidos como "arbolitos", tuvo lugar este viernes al mediodía en la intersección de Mitre y España, en pleno microcentro de la ciudad de Salta. El enfrentamiento sorprendió a comerciantes y transeúntes que transitaban por la zona, generando una gran conmoción.

santa rita incendio 5Incendios por el zonda: siete personas se intoxicaron con el humo

Según un video publicado por DeFrenteSalta, el altercado comenzó por una disputa relacionada con los espacios que cada grupo quería ocupar para realizar su actividad. La tensión creció rápidamente, y los jóvenes comenzaron a golpearse en plena vía pública. Ante la magnitud de la agresión, la Policía acudió de inmediato al lugar para controlar la situación.

independienteFútbol, violencia y barbarie: "Quien pega con un fierro, difícilmente entra en razón"

Como resultado de la pelea, cuatro jóvenes fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. La investigación sobre las causas del enfrentamiento quedó a cargo de la Policía de la Provincia

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día