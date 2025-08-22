¡Escándalo en el microcentro! Pelea entre arbolitos terminó con cuatro jóvenes detenidos

Una violenta pelea entre dos grupos de cambistas, conocidos como "arbolitos", tuvo lugar este viernes al mediodía en la intersección de Mitre y España, en pleno microcentro de la ciudad de Salta. El enfrentamiento sorprendió a comerciantes y transeúntes que transitaban por la zona, generando una gran conmoción.

Según un video publicado por DeFrenteSalta, el altercado comenzó por una disputa relacionada con los espacios que cada grupo quería ocupar para realizar su actividad. La tensión creció rápidamente, y los jóvenes comenzaron a golpearse en plena vía pública. Ante la magnitud de la agresión, la Policía acudió de inmediato al lugar para controlar la situación.

Como resultado de la pelea, cuatro jóvenes fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. La investigación sobre las causas del enfrentamiento quedó a cargo de la Policía de la Provincia.