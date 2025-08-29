El Club Amigos de la Montaña abre inscripciones para su tradicional Curso de Montañismo Infantil

El próximo jueves 11 de septiembre a las 19 horas, en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM, Mitre 77), dará inicio la edición número 21 del Curso de Montañismo para Niños, organizado por el Club Amigos de la Montaña. La propuesta, destinada a chicos de 6 a 11 años, se ha convertido en un clásico de la provincia, con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida.

El taller se extenderá hasta el domingo 12 de octubre e incluirá salidas a cerros emblemáticos, un curso de primeros auxilios dictado por la Cruz Roja, caminatas guiadas por senderos de la quebrada de San Lorenzo y un campamento de cierre en la Reserva del Club en el Dique Campo Alegre, donde los niños compartirán la experiencia de dormir en carpa y recibirán sus certificados en compañía de sus familias.

Un espacio para crecer en la naturaleza

El objetivo central del curso es invitar a los niños a descubrir la montaña y el entorno natural como un espacio de aprendizaje, juego y cuidado, alejándolos por un tiempo de las pantallas para sumergirlos en experiencias reales, al aire libre y en contacto con la tierra, el agua, los árboles y los senderos.

“Este curso lo venimos realizando hace 21 años de manera ininterrumpida. Es uno de los pocos del país con tanta continuidad y experiencia en la formación de niños en montañismo. La idea es motivarlos a descubrir la naturaleza cercana, con caminatas acordes a su edad, y enseñarles también herramientas útiles como los primeros auxilios, siempre en un marco de seguridad y disfrute”

Actividades destacadas

Presentación oficial: jueves 11/09, 19 hs, en el MAAM.

Primera salida: sábado 13/09.

Ascensos y caminatas: Cerro Ala Delta, Cerro de la Cruz, quebrada de San Lorenzo.

Curso de primeros auxilios: en la Cruz Roja, diseñado especialmente para niños.

Campamento final: 11 y 12/10 en la Reserva del Club en Dique Campo Alegre, con entrega de certificados.

Las jornadas de actividades serán por la mañana, de 8 a 12-13 hs, y el costo total del curso es de $50.000, con seguro incluido.

Inscripciones y cupos

Las inscripciones estarán abiertas hasta el mismo día de la presentación en el MAAM. Los organizadores recomiendan que los padres acompañen a sus hijos en ese primer encuentro para interiorizarse sobre el programa y despejar dudas con los profesores y coordinadores.

Dado que la propuesta se realiza en grupos reducidos para garantizar un acompañamiento cercano y seguro, los cupos son limitados.

📞 Contacto e inscripciones: 3874569746 – 3874088669