¡Ayudemos a Tiziano! Necesita una silla adaptada tras sufrir meningitis

Una vez más apelamos a los corazones solidarios salteños para que Tiziano, un niño de Tartagal pueda conseguir una silla de rueda que le permita tener una mejor calidad de vida e incluso poder desplazarse.

Él es un niño de 10 años que tras una meningitis enfrenta distinas patologías que le quedaron como secuela.

Su mamá Tamara Cisnero contó: "A las tres semanas de vida le agarró meningitis, esa enfermedad deja secuelas y bueno las secuelas que él tiene es un retraso mental con el lenguaje, síndrome de guess y tiene una monoparesia en todo el cuerpo, la cual le ocupa la parte izquierda del cuerpo y la derecha no tiene movilidad ni firmeza y por lo cual necesita una silla para trasladarlo".

La joven aclaró que tiene una silla actualmente, pero le quedó pequeña. "La tiene a través del centro de discapacidad de acá, me la donaron hace ya bastante, y bueno ahora le quedó chica, sufre bastante, estoy pidiendo colaboración de una silla para él, porque tiene controles en Salta, incluso nosotros teníamos que estar en Salta en este momento pero no tengo movilidad para él, tiene 10 años, pesa 60 kilos y no voy a poder movilizarlo con esa silla que tiene, no está adapatada para él".

La importancia de los controles en Salta

Tamara contó que este viernes 29 de agosto no pudo asistir a los controles por la falta de silla "Me dijeron que ya se desarrolló y va necesitar otros especialista, son médicos nuevos que va tener y cada vez que vamos estamos un mes en Salta. Hoy tendría que internarse en el hospital de Día hasta las 15, ahí le hacían un chequeo profundo pero no pudimos ir porque no tiene silla".

Sobre los pasajes y estadías en Salta, la joven mamá contó que pide a veces a la Municipalidad o bien con el carnet de discapacidad. En cuanto a el hospedaje en Salta, contó que solicita en la Casita del Niño, un hospedaje gratuito para familia y paciente.

A quienes quieran ayudar a Tiziano pueden contactarla 3873309304, publicó Videotar Noticias.