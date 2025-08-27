Sufrió graves lesiones trabajando y hoy espera solidaridad de la comunidad

Un vecino de Mosconi apela hoy a la solidaridad de todos los salteños para poder seguir enfrentando las dificultades que atraviesa desde que sufrió un terrible accidente mientras trabajaba en el campo.

Un árbol cayó sobre él, provocándole múltiples fracturas y graves secuelas que lo mantienen en una silla de ruedas.

“Vine a pedir bolsitas de colostomía y una silla de ruedas nueva porque la que tengo ya no da para más. Las bolsas son muy caras y necesito hacerme estudios. Trabajando en el campo me cayó un árbol encima y me quebré entero: columna, cervical, fémur… también se vieron afectados el intestino y el pulmón. Ya me operaron de muchas cosas, ahora me falta operarme de los intestinos y realizar rehabilitación para volver a caminar”.

Actualmente, espera novedades sobre su pensión, por la cual estuvo en Salta a fines de junio. Si bien recibe ayuda del municipio, esta no es suficiente. Lo que más necesita hoy son bolsitas de colostomía -ya que las que tiene se despegan y no le duran al trasladarse - y una silla de ruedas en mejores condiciones.

Quienes deseen ayudarlo pueden comunicarse al 3873524268 o acercarse a su domicilio en calle Jhon Kennedy y San Luis, en General E. Mosconi.