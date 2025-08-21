No lo operaron a tiempo y sufrió la amputación de una pierna en Salta

En las últimas horas un joven hombre, decidió contar lo que le toca vivir desde enero, cuando sufrió una fractura de talón en enero y no fue tratado correctamente, a pesar de haber contado en ese momento con todas las prescripciones y pedidos médicos para su caso.

"Los médicos no me enyesaron, no me dieron tratamiento, se hicieron todos los pedidos lógicos, se hicieron todos los pedidos necesarioas de tomografía, radiografía, clavos necesarios, jamás me dieron el turno para la cirugía para ponerme los clavos, ni para esperar la unión de la fractura".

Aclaró que realizado todos los estudios, incluso los prequirúrgicos y comprado los clavos solicitados y ya estando en el hospital, nunca consiguió el turno para la intervención.

Pasado el tiempo, lamentablemente el hombre sufrió la amputación de la mitad de una de sus extremidades inferiores. "Se produjo una explosión del hueso y se produce una osteomeliti, que me afectó todo el pie y me llevó a la amputación de la pierna".

Esta intervención fue realizada de urgencia en el hospital Arturno Oñativia, aproximadamente hace 3 semanas y era fundamental para salvar su vida ya que tenía una sepsis en camino, aclaró que tiene diabetes y por ello pudo ingresar al nosocomio.

Tras la amputación de la pierna, contó que vive un infierno. "Hoy no tengo una contención psicológica, no pido ayuda económica pero si pido ayuda legal, alguien tiene que pagar el daño. Necesito responsables, ahora estoy postrado, tengo una amputación pre-existenten en la otra pierna, ahora quedé postrado no puedo trabajar", detalló.