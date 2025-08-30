¡Anotá! Así serán los cortes de tránsito por el 35° maratón de HIRPACE

Es ahora, con el mes finalizando, cuando la solidaridad vuelva a materializarse en la participación que los salteños harán en la 35° edición de la clásica maratón de HIRPACE, la cual apuesta a la adhesión de la gente, entendiendo lo difícil del año que está atravesando la discapacidad.

En el espíritu de emoción que genera la participación de los competidores en el evento deportivo, desde la Municipalidad de Salta dieron a conocer cómo será el acompañamiento que brindarán, en cuanto el operativo de Tránsito para la seguridad y desarrollo correcto de la maratón.

Vale señalar que la carrera competitiva iniciará en el monumento a Güemes y avanzará por Avenida Uruguay hasta Reyes Católicos. Continúa por Reyes Católicos hacia plaza del Deporte (2da Rotonda de Tres Cerritos). Da la vuelta en la rotonda para regresar por Reyes Católicos hasta Avenida Entre Ríos. Continúa por Entre Ríos hasta doblar por Avenida Sarmiento.

Desciende por Sarmiento hasta Avenida Belgrano. Se corre por Belgrano hasta calle Mitre, donde se dobla y se va hasta calle Caseros. En calle Caseros se continúa en dirección a Avenida del Bicentenario, subiendo por el pasaje hasta llegar a Avenida Uruguay para doblar a mano izquierda y regresar al Monumento a Güemes que también será el punto de llegada.

En cuanto al circuito para la carrera participativa, ésta iniciará igualmente en el monumento a Güemes, continuará por Avenida Uruguay, seguirá por A. Cornejo, después por Avenida Bicentenario y la recta final por Paseo Güemes hasta regresar al monumento.

Por eso, los cortes abarcarán la zona del monumento y también implicará retenciones al paso en:

– Av. Uruguay – Puló

– Av. Entre Ríos – Cornejo

– Av. Bicentenario – Paseo Güemes

– Paseo Güemes – Milagro

El operativo se mantendrá hasta finalizar la actividad y la total desconcentración de los asistentes por lo que se recomienda utilizar vías alternativas, reducir la velocidad en las zonas afectadas y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.