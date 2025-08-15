HIRPACE: “Se generó un vínculo entre corredores y chicos que trasciende la carrera”

La 35° edición de la Maratón de HIRPACE se prepara para celebrarse en un año especial: la institución cumple seis décadas de trabajo ininterrumpido en la atención y contención de niños con parálisis cerebral.

En este marco, la directora deportiva de la competencia, Luciana Vaquer, destacó en Sin Vueltas, el compromiso de la sociedad salteña y el impacto que la propuesta “Corro por vos” ha tenido desde su lanzamiento hace tres años.

“La sociedad salteña, como siempre, dice presente, incluso en esta nueva modalidad de correr por los chicos. Es el tercer año del ‘Corro por vos’ en la edición número 35 de la maratón, una carrera emblemática e histórica para los salteños”, señaló Vaquer, subrayando que este 2025 es un año “difícil, pero muy especial” para la institución.

"Es darnos cuenta de que la verdadera salida es en comunidad, donde todos nos sentimos vistos y acompañados”

El evento mantiene su tradicional caminata aeróbica de un kilómetro junto a los niños, además de las carreras de 3 y 10 kilómetros. “Los 3 km se pueden hacer corriendo o caminando, y los 10 km son para personas más preparadas físicamente”, explicó.

Las inscripciones para correr estarán abiertas hasta el 27 de agosto, y la acreditación de los participantes se realizará el sábado 30 en el SUM de HIRPACE, en calle Junín al 300, de 12 a 18 horas. Allí se asignarán los dorsales, la distancia elegida y el nombre del niño por el que correrá cada participante. “Muchas personas piden correr por un chico en particular porque es familiar o lo conocen. Es algo que respetamos, porque se generó un vínculo muy fuerte entre corredores y chicos que continúa más allá del evento”, comentó Vaquer.

Ese lazo, explicó, se manifiesta en gestos como el interés por conocer a los niños, llevarles regalos o compartir tiempo en la institución. “Las familias también se involucran, preparan carteles y alientan el día de la carrera. Es maravilloso porque trasciende lo deportivo: es darnos cuenta de que la verdadera salida es en comunidad, donde todos nos sentimos vistos y acompañados”, afirmó.

Vaquer recordó que la maratón es esperada con entusiasmo por los niños durante todo el año y que, además de ser una jornada de alegría, es una fuente de recursos para sostener el trabajo de HIRPACE. “No es fácil mantener una institución de este nivel, modelo en su atención y con profesionales que contienen a los chicos y a sus familias. La maratón también es una forma de aportar para que esa labor continúe”, concluyó.

El costo para los 3K es de $19.000, los 10K es de $26.000 y quienes quieran colaborar con la pechera participativa tiene un costo de $4.000. Los interesados podrán sumarse en https://fcrunning.com.ar/