Detienen a un joven con más de 39 paquetes de cocaína

El procedimiento se concretó luego de un patrullaje preventivo que derivó en allanamientos en dos viviendas en los barrios San Antonio y Facundo Quiroga. Secuestraron cocaína, dinero y otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal de la jurisdicción.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, detuvo en Joaquín V. González a un joven en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. Fue durante un patrullaje preventivo en la intersección de calle 20 de febrero y avenida Roberto Romero.

En ese marco, efectivos de la División Investigaciones Narcocriminal tras una requisa en vía pública, secuestraron 39 envoltorios con cocaína. Además, allanaron dos viviendas donde secuestraron otros elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.