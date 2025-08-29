Bomberos rescataron animalitos desde un incendio en Orán

En la semana contamos el caso de bomberos que en Salta, rescataron a un perrito ciego de entre las llamas en barrio Tres Cerritos, horas después conocimos el rescate de otro perro desde una alcantarilla en cercanias al parque San Martín, también en Salta.

En las últimas horas se conoció el rescate de otros dos animales desde un incendio en Orán. Allí una vivienda ubicada en calle Moro Díaz 1750 se incendiaba y al llegar bomberos e inciar su trabajo, detectaron que en el interior del inmueble que ardía, se encontraban dos animalitos por lo que no dudaron en rescatarlos y ponerlos al resguardo.

Ambas mascotas se encontraban en buen estado de salud, publicó Ciudad Online.