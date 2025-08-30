Las calles salteñas se volvieron un ring: Nueva pelea campal entre patotas

Una violenta disputa entre grupos conflictivos del barrio Atocha 3 mantuvo en vilo a los vecinos durante la noche del viernes. El enfrentamiento, que se extendió por cerca de 40 minutos, provocó serios daños en vehículos y viviendas de la zona.

Según relataron los residentes, la intervención policial demoró más de lo esperado, lo que obligó a algunos vecinos a intentar dispersar por su cuenta a los involucrados para evitar que los daños y el riesgo para las familias se agravaran.

La tensión generada por este episodio reaviva la preocupación de la comunidad por la reiteración de hechos violentos en el sector, similar a lo ocurrido ayer en la esquina de Zabala y Santa Fe, donde otro enfrentamiento callejero puso en alerta a los habitantes.

Las autoridades aún no han informado si hubo detenidos o heridos a raíz de la pelea. Los vecinos, en tanto, insisten en la necesidad de mayor presencia policial para prevenir nuevos disturbios.