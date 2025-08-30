Las calles salteñas se volvieron un ring: Nueva pelea campal entre patotas

Policiales30/08/2025
ataque atocha ii

Una violenta disputa entre grupos conflictivos del barrio Atocha 3 mantuvo en vilo a los vecinos durante la noche del viernes. El enfrentamiento, que se extendió por cerca de 40 minutos, provocó serios daños en vehículos y viviendas de la zona.

Según relataron los residentes, la intervención policial demoró más de lo esperado, lo que obligó a algunos vecinos a intentar dispersar por su cuenta a los involucrados para evitar que los daños y el riesgo para las familias se agravaran.

La tensión generada por este episodio reaviva la preocupación de la comunidad por la reiteración de hechos violentos en el sector, similar a lo ocurrido ayer en la esquina de Zabala y Santa Fe, donde otro enfrentamiento callejero puso en alerta a los habitantes.

Las autoridades aún no han informado si hubo detenidos o heridos a raíz de la pelea. Los vecinos, en tanto, insisten en la necesidad de mayor presencia policial para prevenir nuevos disturbios.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día