¿En el barro? No, en la Zabala y Santa Fe: Video de pelea callejera en pleno centro

Una tarde de caos se vivió este viernes en pleno centro salteño, en la esquina de Zabala y Santa Fe, cuando dos jóvenes protagonizaron una violenta pelea que quedó registrada por las cámaras de seguridad y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según testigos, la confrontación comenzó cuando una de las involucradas realizó un gesto obsceno que desató la furia de la otra. Minutos después, ambas iniciaron una pelea en la que incluso se utilizaron armas blancas, sin reparar en el riesgo que representaban para ellas mismas ni para quienes circulaban por la zona, que es de alto tránsito vehicular y peatonal.

Las imágenes muestran que las jóvenes, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, interrumpían el paso de vehículos sin prestar atención a los conductores ni al peligro de ser atropelladas.

El episodio generó un fuerte repudio en redes sociales, donde muchos usuarios compararon la escena con un capítulo de la serie “En el barro”, conocida por retratar episodios violentos en contextos urbanos.