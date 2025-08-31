Bomberos lograron sofocar múltiples incendios en Capital y el interior

Incendio pastizales 01

Se registraron focos ígneos en barrios de Capital, Campo Quijano, La Silleta, Los Álamos, Metán, El Carril. Las tareas de extinción y enfriamiento son realizadas por Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. Todos los incendios fueron sofocados.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, realizó distintas intervenciones por incendios de pastizales registrados hoy en Capital y localidades de la provincia.

Incendio pastizales 02

Se trabajó en la extinción de focos ígneos registrados en los barrios Solidaridad, La Silleta, villa Los Álamos, barrio El Loteo, El Carril y Metán, entre otros puntos en Capital. Todos los incendios fueron sofocados.

Fue una labor articulada de Bomberos de la Policía, Brigada Forestal de Defensa Civil y cuarteles de Bomberos Voluntarios de las distintas jurisdicciones.

Tras la intervención del personal policial y unidades de emergencia, todos los focos fueron controlados.

Ante cualquier emergencia o situación de riesgo por foco ígneo, repórtelo al sistema de emergencias 911.

Incendio pastizales 03

