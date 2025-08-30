Allanamientos masivos por violencia entre barras: Secuestran elementos y demoran a 18 personas

Más de 150 policías participaron de los 22 allanamientos que se efectivizaron en Campo Quijano y San Agustín. 18 personas fueron demoradas. Los procedimientos se hicieron por causas de robo calificado, daños, lesiones e intimidación pública originadas en el marco de enfrentamientos entre simpatizantes de clubes de fútbol de esas localidades.

En la madrugada de aye,r efectivos de la Dirección General de Investigaciones con equipos de apoyo de los Distritos de Prevención 10 y 11 realizaron 22 allanamientos simultáneos en Campo Quijano y San Agustín en el marco de distintas causas por robo calificado, daños, lesiones e intimidación pública en las que interviene la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.

El trabajo e hizo con más de 150 policías coordinados por el jefe de Policía, Diego Bustos y el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar.

Acompañaron al equipo de profesionales el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el Fiscal Daniel Escalante.

La investigación se originó la semana pasada en el marco de enfrentamientos entre simpatizantes de clubes de fútbol de Campo Quijano y de San Agustín. Se registraron denuncias penales por lesiones y sustracción de elementos y daños en vehículos particulares. También hubo policías lesionados y recursos policiales dañados.

Al respecto el ministro destacó la importancia de atender la demanda ciudadan de forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal a fin de desalentar comportamientos delictivos y violentos que afectan a la seguridad ciudadana.