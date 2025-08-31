Video: Un grupo de repartidores patoteo a un ladrón que le había robado la moto a un compañero

Video: Un grupo de repartidores patoteo a un ladrón que le había robado la moto a un compañeroNacional31/08/2025
Un delicuente le robó la moto a un joven delivery y sus compañeros decidieron recuperar el vehículo.
En caravana fueron a buscar al ladrón, lo atraparon y lo atacaron a golpes.
La violenta secuencia ocurrió este sábado por la tarde en la localidad balnearia de Mar del Plata. Horas antes del ataque, el asaltante había cruzado a la víctima mientras trabajaba y le había sacado la moto. Tras ello, escapó de la zona.
Sin embargo, el repartidor decidió actuar. Alertó a sus compañeros y ellos intervinieron. Luego de ubicar al ladrón por el GPS que tenía la moto, fueron a buscarlo en caravana.
Dieron con él al llegar al cruce de 11 de Septiembre y 228 y enseguida comenzaron a atacarlo: lo redujeron en el piso y entre varios comenzaron a golpearlo.
“¿Ahora pedís por favor?”, le decían ante las súplicas del ladrón, en medio de insultos. A la par le exigían que dijera dónde estaba la moto, ya que no habían podido localizarla aún.
Todo quedó filmado por otro de los repartidores que estaba en el lugar y el video se viralizó en redes.
El delincuente, posteriormente, fue entregado a la Policía, pero hasta el momento no se informó si los trabajadores lograron recuperar la moto. /TN
[SOCIEDAD] "¿Ahora pedís perdón?": en Mar del Plata, un grupo de repartidores molió a piñas a un delincuente que le había robado la moto a uno de ellos. https://t.co/i4F9gFNWzR pic.twitter.com/QcWPPAWz5V— ElCanciller.com (@elcancillercom) August 31, 2025