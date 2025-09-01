Este jueves llega la Experiencia Endeavor NOA 2025: el encuentro que transforma a los emprendedores del norte argentino

La espera terminó. Este jueves 4 de septiembre, el Centro de Convenciones de Salta abrirá sus puertas para recibir a miles de emprendedores, empresarios, estudiantes y líderes de la región en una nueva edición de la Experiencia Endeavor NOA, el evento de referencia para quienes buscan transformar ideas en proyectos de alto impacto.

Durante nueve horas intensivas, la jornada combinará inspiración, capacitación y networking, con una agenda de charlas, talleres y mentorías diseñada para quienes quieren llevar su emprendimiento al siguiente nivel.

Lo que vas a vivir en la Experiencia Endeavor NOA

Endeavor Talks con figuras de primer nivel:

Eduardo Novillo Astrada (CEO y cofundador de JusToken): De la cancha a la tokenización.

(CEO y cofundador de JusToken): De la cancha a la tokenización. Marcelo Bosch: Ex Deportista Profesional, comentarista y analista en ESPN (Rugby)

Ex Deportista Profesional, comentarista y analista en ESPN (Rugby) Alejandro Oneto Gaona (Coach en aptitudes mentales y liderazgo): Emprender desde adentro hacia afuera.

(Coach en aptitudes mentales y liderazgo): Emprender desde adentro hacia afuera. Noel de Castro (ingeniera biomédica y candidata a astronauta argentina): Llevar un país al espacio.

(ingeniera biomédica y candidata a astronauta argentina): Llevar un país al espacio. Kevin Benavides (bicampeón del Dakar): Emprender es un Dakar: cómo conquistar lo imposible.

(bicampeón del Dakar): Emprender es un Dakar: cómo conquistar lo imposible. Eduardo “Coco” Oderigo (Fundación Espartanos): El poder del sí.

(Fundación Espartanos): El poder del sí. Santiago Bilinkis (tecnólogo y divulgador científico): Llegó la IA. ¿Y ahora qué hacemos?

(tecnólogo y divulgador científico): Llegó la IA. ¿Y ahora qué hacemos? Además de paneles con referentes locales como Florencia de Zavalía (Zelmira Learning), Ramiro Muñoz (SALVITA), Carolina Gammariello (CGCarteras) y Nahuel Lema (Coderhouse).



Workshops prácticos: construcción de marca personal, validación de proyectos, escalamiento de negocios y estrategias digitales con expertos como Mariana Borigen, María Julia Bearzi y Marcelo Rabinovich.

Rondas de mentorías: más de 15 mentores de empresas líderes –entre ellos referentes de Mercado Libre, Nubimetrics, San Miguel y Filamento Brand– ofrecerán asesoramiento directo a los participantes.

Networking Party: un espacio distendido para cerrar el día generando vínculos estratégicos con otros emprendedores, inversores y actores clave del ecosistema.

El espíritu de Endeavor

La Experiencia Endeavor NOA es mucho más que un evento: es una plataforma para inspirar, conectar y potenciar a quienes apuestan por innovar y crecer desde el norte argentino. Cada edición refleja la fuerza del ecosistema regional y el poder transformador del emprendedurismo de alto impacto.

Datos clave

📅 Cuándo: Jueves 4 de septiembre de 2025

📍 Dónde: Centro de Convenciones de Salta

⏰ Horario: de 9.30 a 18 horas

🎟️ Entradas: disponibles en endeavor.org.ar



Experiencia Endeavor NOA 2025: donde las ideas se convierten en acción, y los emprendedores, en protagonistas del futuro.