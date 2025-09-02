Elección del Defensor del Pueblo: Tras observaciones, 21 candidatos siguen en carrera

El proceso de selección para el nuevo Defensor del Pueblo en Salta sigue avanzando y, de los 23 inscriptos inicialmente, ya son 21 los que continúan en competencia. Dos postulantes recibieron observaciones por irregularidades en la presentación de sus perfiles, entre ellos el concejal Martín Del Frari, quien aún sigue en el proceso.

El concejal Gonzalo Cabral, en diálogo con El Once Tv, explicó: “Hemos detectado algunas irregularidades en algunos postulantes: entregaron su perfil fuera del plazo que establece la ordenanza y hay un postulante que no presentó los datos personales”.

Cabral destacó el nivel de participación en esta edición: “En cuanto a la cantidad de postulantes, lo celebro. Hubo mucha difusión en los medios y se dio a conocer la convocatoria. Antes eran 2 o 3 personas las que se postulaban, me parece importante esa convocatoria, significa que los canales de publicidad funcionaron bien”.

“La ordenanza prevé que la remuneración sea idéntica a

la de un concejal”

En cuanto a la situación de De Frari, precisó: “Hoy el ex concejal De Frari sigue en carrera, es de público conocimiento que están presentadas impugnaciones, tendrá posibilidad de hacer su descargo y recién allí la comisión va a definir si se mantiene o no como postulante de la nómina”.