Salta define su Defensor del Pueblo: Reclaman imparcialidad de los candidatos

Días atrás InformateSalta se hacía eco que, a través del Boletín Oficial de la Municipalidad se dio a conocer el listado de personas interesadas a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en la ciudad de Salta Capital, con 23 candidatos entre los que se destacan ex funcionarios y un actual concejal.

El ya ex concejal Martín Del Frari; el exfuncionario provincial Ángel Sarmiento; el exsecretario general de la Gobernador, Matías Posadas, entre otros, son los candidatos que buscarán reemplazar a Federico Núñez Burgos, quien también se postuló para renovar su cargo.

En medio de las repercusiones de las postulaciones y las miradas sobre la función, uno de los candidatos, el abogado Sebastián Aguirre Astigueta, se permitió apuntar contra la participación de Del Frari, indicando que debería haber renunciado a su banca antes de candidatearse, no después de anotar su nombre.

Así lo dijo en diálogo con FM Aries, donde primeramente recordó que él se postuló igualmente para el cargo pues trabajó asesorando municipios, a la Municipalidad de Salta y también como secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSA. “Siempre me interesó obviamente la cuestión de la defensa de los derechos humanos, tengo vocación de servicio por el público”, subrayó.

Dicho esto, remarcó que la función del Defensor del Pueblo es defender justamente los derechos de los vecinos; aquí mencionó que “me llamó la atención que un concejal renuncie para ser defensor”, pues Del Frari ya venía cumpliendo un “mandato representativo”, por tanto “debería haber renunciado antes para postularse”.

También que el defensor no es partidario de nadie, sino del vecino, lo cual a su parecer “Del Frari no cumplía este requisito”. No obstante dejó todo en manos de la comisión evaluadora: “Veremos qué dice, porque me parece que hay que cumplir requisitos antes de postularse, no luego”, recalcó.