Concejales aceptaron la renuncia de Martín Del Frari

El concejal Martín del Frari había presentado este miércoles su renuncia a la banca en el Concejo Deliberante de Salta para continuar con su postulación como Defensor del Pueblo.

Sobre tablas se leyó la nota de renuncia que presentó en el edil, la cual fue aceptada por unanimidad por el cuerpo.

Del Frari aspira a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo. La decisión se formalizó en una jornada clave para el proceso de selección, que cobró aún mayor relevancia ante la inesperada cantidad de candidatos que se inscribieron para el cargo.

La comisión encargada de analizar y evaluar a los candidatos se reunirá el jueves para avanzar en la selección. Este encuentro será determinante para definir los pasos siguientes del proceso y acotar la lista de aspirantes.