Gravísimo: Golpearon y le partieron la cara a un periodista de América TV en el acto de Milei

El periodista de América TV, Christian Mercatante, fue brutalmente golpeado este miércoles por la noche mientras cubría el acto de cierre de campaña del presidente Javier Milei en el partido de Moreno. Las primeras imágenes que se conocieron del hecho lo muestran con el rostro completamente ensangrentado.

La agresión se produjo en medio de un clima de extrema hostilidad en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Mercatante, que trabaja como cronista para el programa "Desayuno Americano" que conduce Pamela David, fue atacado por militantes que se encontraban en el lugar.

#221Radio | #Merlo



Cristian Mercante, periodista de América TV, explicó cómo fue el ataque que sufrió.



🗣️ "Quería hacer una nota a los encapuchados y voló una botella "



📻 FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJOCe5 pic.twitter.com/erJ5LB1sb1 — 221 Radio 103.1 (@221radio) September 3, 2025

El gravísimo episodio de violencia se enmarca en una escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo. "Esto es lo que pasa cuando el presidente dice que 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'", señalaron colegas del cronista agredido al repudiar el hecho.

El ataque al periodista es el corolario de una jornada de máxima tensión en Moreno, que estuvo precedida por amenazas de dirigentes opositores, una advertencia formal del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre "graves riesgos" y la controvertida entrada al predio de un grupo de encapuchados con la presunta complicidad de la Policía Federal.

Este hecho representa el incidente más violento registrado en la recta final de la campaña bonaerense y un gravísimo ataque a la libertad de prensa. (NA)

