Motociclista ebrio causó la muerte de su acompañante, fue condenando y pidió perdón

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra Mauricio Simón Torres como autor del delito de homicidio culposo calificado.

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio, Leonardo Feans, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, 5 años de inhabilitación especial para conducir y al cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta realizar un curso de seguridad vial en una oficina de una autoridad pública de la materia.

Cabe destacar que, en la audiencia, el acusado pidió perdón a los familiares de la víctima.

El siniestro ocurrió cuando Torres viajaba en estado de ebriedad en una motocicleta acompañado de una mujer por avenida Paraguay con sentido norte-sur y, a la altura de avenida del Trabajo, cruzó el semáforo en rojo a una velocidad que excedía la permitida, y colisionó con un vehículo utilitario que tenía derecho de paso.

Como consecuencia del impacto, Torres y su acompañante salieron despedidos del rodado y cayeron sobre la calzada de la avenida Paraguay.

La mujer sufrió lesiones de consideración que le causaron la muerte por TEC grave y politraumatismo al día siguiente en el hospital San Bernardo.