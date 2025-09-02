Para mermar siniestros, tras la procesión instalarán las cámaras en la Circunvalación

En respuesta a la creciente ola de accidentes viales en la ciudad, la Municipalidad de Salta anunció que se instalarán cámaras de seguridad en la Circunvalación Oeste. Así lo confirmó el secretario de Tránsito, Matías Assenato, en diálogo con Canal 4 Salta.

“Entendemos que al ser un trayecto que inicia dentro de los límites de nuestra ciudad, tenemos que tomar ciertas medidas. Ya lo veníamos trabajando meses atrás, habilitamos algunas cartelerías, hay cierta presencia policial y avanzamos con los estudios previos para la instalación de cámaras en la zona”, explicó el funcionario.

Assenato señaló que la medida busca reducir la siniestralidad vial en uno de los tramos más conflictivos: “Nosotros, al reubicar las cámaras de acuerdo a un mapa de siniestralidad, hemos logrado bajar los índices de accidentes como en avenida Bolivia, avenida Arenales y avenida Asunción. Entendemos que esta acción se realiza con el objetivo de que se cumplan las normas de tránsito”.

El secretario también adelantó que la iniciativa será acompañada por un mayor despliegue de controles en distintos puntos. “Después del Milagro se van a instalar las cámaras. Además, se sumarán dispositivos en ruta 26 y avenida Paraguay para controlar el uso de cinturón y el no uso de celular, algo que hemos advertido mucho en esa zona”, indicó.