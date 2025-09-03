Ruta 36: Motociclista ebrio y sin casco terminó en el hospital

En la noche de lunes se vivieron momentos dramáticos en Rosario de Lerma, luego de que un motociclista protagonizara un violento accidente de tránsito sobre ruta 36.

Siendo las 20:15 del día lunes, sobre dicha ruta, altura del acceso al barrio 40 Viviendas un motociclista mayor de edad, que circulaba en sentido Este-Oeste, perdió el control de su rodado e impactó primero contra un poste y luego contra un árbol, quedando gravemente herido.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conductor no llevaba casco y presentaba signos de intoxicación alcohólica, lo que habría sido determinante en la pérdida de control.

Vecinos de la zona fueron los primeros en asistirlo hasta la llegada de la ambulancia, que lo trasladó de urgencia al hospital Papa Francisco, donde permanece internado con lesiones de consideración.

Producto del siniestro, la Ruta 36 permaneció cortada por más de una hora.