VIDEO: Senadora cantó el jingle "alta coimera" contra Karina Milei en medio de la sesión

En medio del escándalo que salpica al Gobierno por la causa de presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios que se atribuyen a la hermana de Javier Milei, Karina, la Cámara alta debate este jueves la ley de emergencia en discapacidad, que fue vetada por el Presidente.

Durante la sesión, la senadora kirchnerista por Tierra del Fuego Cristina López sorprendió a todos cuando empezó a entonar un jingle de un canal de streaming que se llama “alta coimera”, y hace referencia a la secretaria general de la Presidencia.

“¿Saben qué está cantando la gente en la calle?”, preguntó la senadora Cristina López. “Alta coimera, Karina es alta coimera”, cantó la legisladora, al ritmo de la melodía de “Guantanamera”.

Al iniciar su discurso, López indicó que la Cámara “tiene la obligación” de rechazar el veto del Poder Ejecutivo porque los votaron para “representar y proteger a los más vulnerables, a los más débiles y no para destruirlos como lo están haciendo los libertarios y sus cómplices”, dijo.

En la misma línea, añadió: “Desde que asumieron son un Gobierno coimero, una banda de chorros que veta la ley de emergencia en discapacidad, mientras que recortan pensiones, roban con los medicamentos y roban con los anteojos de nuestros abuelos -en alusión a las denuncias por sobreprecios en PAMI-”.

Ahora cuando un historiador dentro de 100 años investigue las versiones taquigráficas del Senado del 2025 va a encontrar el jingle ALTA COIMERA KARINA ES ALTA COIMERA 🎶pic.twitter.com/dkqABZSMGu — mauro (@MauroFdz) September 4, 2025

El conflicto dentro del oficialismo se desató días atrás por las presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas, atribuidas a Diego Spagnuolo, que señalan a Eduardo “Lule” Menem como articulador y mencionan a Karina Milei como supuesta beneficiaria.

Tras calificar de “miserable”, “cruel”, “perverso” y “muy pero muy corrupto” al Gobierno por “robarle plata a los discapacitados”, López sostuvo: “Frente a este Congreso hay familias enteras reclamando, padres con sus hijos en sillas de ruedas marchando para que sus hijos puedan seguir con sus terapias. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas".

Sobre el final de su disertación, la legisladora fueguina propuso un proyecto de ley para financiar a la Agencia Nacional de Discapacidad. “Sería del 3% que le podríamos sacar a los más ricos y ese impuesto se le podría llamar impuesto Karina. Y, la verdad, qué bueno sería que esa plata vaya realmente a los discapacitados y no al bolsillo de la coimera de la hermana de Milei, y no al bolsillo de los funcionarios de este Gobierno y mucho menos al bolsillo de los Menem", arremetió.

“Lamentablemente este Gobierno es muy perverso. Se llena la boca hablando de La Libertad Avanza. La Libertad Avanza. ¿Qué es lo que avanza en la Argentina? Avanzan los audios, avanzan los escándalos, avanzan los sobornos, las coimas", concluyó. /La Nación