El Messi del Padel elogió al salteño Maxi Arce

Deportes05/09/2025
padel maxi arce

Se está disputando en Europa la Premier Padel y el salteño Maxi Arce cosecha elogios después de su gran performance. 

Desde su ingreso a Premier Padel en el P1 de Málaga, cuando hizo dupla con Franco Stupaczuk, Maxi Arce se convirtió en una de las revelaciones del circuito. El salteño y su compañero Pablo Lijó dieron la sorpresa en el P1 de Madrid al eliminar a Paquito Navarro y Lucas Bergamini en los octavos de final.

Esto posibilitó que el salteño se meta con su compañero en cuartos de final donde se enfrentó con Coello y Agustín Tapia. Tapia es el mejor jugador del mundo actualmente  y también es argentino. En un partido que se dio todo eliminaron a Arce y Lijó por 6-7  - 6-7 – 6-3.

Tras el encuentro, Agustín Tapia, habló con la prensa sobre el desempeño del salteño, y confesó que pudo dialogar con él sobre su performance. “Le dije este es tu lugar, tenes que competir con los mejores” aseveró el N°1 del padel. 

Sobre Arce también agregó que está a la altura de grandes competidores y se merece quedarse en circuitos que lo sostengan.

