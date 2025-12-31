"Las fronteras del norte argentino están abandonadas", sostuvo Zigarán

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, sostuvo en diálogo con ElMurishow que "las fronteras del norte argentino están abandonadas. Esta es una frontera de 4ta para las autoridades nacionales, no hay agua ni para el baño, es un arrastre desde hace varios años".

Es que en los últimos días la frontera con Bolivia se vio desbordada con gente que pasó para un lado y para el otro sin que los oficiales de migraciones pudieran hacer algo.

"En medida de que el gobierno nacional no aparezca, no va a cambiar", explicó a la vez que apuntó: "Hubo un acierto con el Plan Güemes, pero hay muchas cosas para hacer y este gobierno nacional no se caracteriza por hacer obras".

"Ni yo ni el gobernador tenemos jurisdicción sobre las fronteras, es del gobierno nacional", sentenció.

Por último Zigarán señaló que, "desde hace un año tengo a los prefectos en la Casa de la Cultura y la gente quiere usar los espacios como antes".