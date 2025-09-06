Juicio por Villa Las Rosas: Los presos contaron sobre el sistema de castigos

Pasadas ya cinco semanas del inicio del juicio contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares. Siete personas se sentaron en el banquillo del juez, cuyos testimonios comprometieron a algunos exagentes.

“Fui apretado”, alegó uno de los internos que declaró y agregó que el 90% de los problemas en el penal de Villa Las Rosas se debe a la droga que circula. Otro exinterno de la Unidad Carcelaria 1 aseguró que “siempre se comentaba que toda clase de beneficios era a través del jefe Bisceglia y de Méndez (interno)”.

Este último también expuso que Méndez tenía una celda solo para él y que no tenía ningún tipo de requisa por parte de los guardias, y que, al estar cumpliendo una condena efectiva por venta de estupefacientes, le exigieron que facilitara proveedores de drogas.

Así fue como fue reclutado de manera forzosa por los jefes Vilte, Gutiérrez, Moya y Bisceglia para alquilar un inmueble que sería utilizado como depósito de estupefacientes. El contrato del alquiler habría quedado a nombre de su esposa y el garante fue otro agente penitenciario.



Además, comentó que cuando decidió no seguir participando en la operación sufrió represalias: perdió todos los puntos conceptos (sistema con el que se mide el comportamiento de un reo; mientras más puntos tenga, mejor comportamiento ejemplar), fue trasladado a una celda de castigo y que en una requisa — “me plantaron” — 150 lágrimas (dosis de droga).