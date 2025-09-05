Juicio de Vª Las Rosas: Declararon cuatro imputados y se ampliaron cargos en la causa

En la quinta semana del juicio que se sigue por la causa vinculada a la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, este viernes declararon cuatro de los imputados: Josué Valencia, Baldomero Córdoba, María Inés Méndez y Manuel Méndez.

Antes de los testimonios, la Unidad Fiscal conformada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto informó cambios en las imputaciones. En el caso de Nicol Judith Luna y Patricia Daiana Flores, la calificación pasó de coautoras a partícipes necesarias del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y cometido en un establecimiento de detención.

También se amplió la acusación contra Marcos Matías Bucotich, ya que un testigo lo vinculó a un hecho más de exacciones ilegales agravadas (concusión).

La audiencia continuará el lunes 8 de septiembre con la declaración de otros imputados. El martes 9 de septiembre está previsto el inicio de los alegatos de las partes.