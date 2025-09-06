URGENTE: Lo buscaban desde anoche y lo encontraron sin vida en el cerro

Momentos de tristeza se viven en Cerrillos éste sábado, tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años en la zona de acceso al cerro donde se encuentra una antena de telefonía, en inmediaciones de la escuela técnica y de la base operativa de una empresa del rubro.

Según trascendió por un medio local que se hizo presente en el lugar, la persona había salido de su domicilio dejando una carta en la que anticipaba la decisión de quitarse la vida. Su familia, preocupada, dio aviso inmediato a las autoridades y desde anoche se realizaban intensas tareas de búsqueda.

En el lugar trabajaron Bomberos, efectivos policiales y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes confirmaron que se trata de un hombre que se desempeñaba como policía, pero estaba retirado.

Hasta el momento no se brindó información oficial sobre las causas del hecho y se espera un comunicado de las autoridades judiciales que intervienen en el caso.

Cabe recordar que septiembre es el Mes de la Prevención del Suicidio, una campaña internacional destinada a concientizar sobre la importancia de la salud mental, derribar estigmas y acompañar a quienes atraviesan momentos de crisis. En este marco, se insiste en la necesidad de hablar, pedir ayuda y acudir a los servicios de asistencia disponibles para prevenir hechos trágicos.