"Te prometo que se hará justicia, que tu nombre no quedará en silencio": Conmoción por el adolescente asesinado

La ciudad de Orán atraviesa horas de profundo dolor tras la trágica muerte de un adolescente de 16 años, víctima de un ataque con arma blanca ocurrido en la Plaza Santa Marta. El hecho, que involucra a menores de edad, generó una fuerte conmoción en toda la comunidad.

De acuerdo a las primeras informaciones, por el caso hay un detenido también menor de edad, señalado como el presunto autor de la agresión. El joven permanece bajo custodia mientras avanza la investigación judicial.

En paralelo, familiares y amigos despidieron al adolescente fallecido con mensajes cargados de tristeza en redes sociales. Entre ellos se destacó el testimonio de Mai, una allegada que expresó: “Mi Tiago, mi bebé del alma. Con apenas 16 añitos me lo arrebataron de esta vida, pero tu recuerdo vivirá siempre en mi corazón. Te amo, mi niño lindo, sé que ahora descansas en paz en los brazos de Dios. No hay dolor más grande que despedir a alguien tan joven, con tanto por vivir. Te prometo que se hará justicia, que tu nombre no quedará en silencio. Vuela alto mi Tiago, que los ángeles te reciban en el cielo”.

Las palabras reflejan el impacto de la pérdida y el reclamo de justicia de una comunidad que se encuentra consternada por la violencia y la temprana partida de un joven con toda una vida por delante.