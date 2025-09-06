Este domingo se enfrentan Central Norte vs Agropecuario: Las puertas se habilitarán a partir de las 15.30

Se desplegará el domingo en el estadio Martearena, con la participación de más de 390 efectivos. Las puertas de acceso al público se habilitarán a partir de las 15:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 17 horas.

La Policía de Salta, por medio del Centro de Coordinación Operativa, diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre Club Atlético Central Norte y Club Agropecuario Argentino de la provincia de Buenos Aires que se jugará la tarde del domingo a las 17 horas en el estadio Padre Ernesto Martearena por el Torneo Primera Nacional 2025.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 390 efectivos pertenecientes a Unidades Especiales, áreas Operativas e Investigativas de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital.

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 15:30 horas, por lo que se solicita al público asistir con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

En este sentido, se informa que por la puerta 12 ingresarán prensa, dirigentes, jugadores locales, terna arbitral y autoridades. Mientras que, por puerta 0 ingresarán dirigentes y jugadores visitantes y personas con capacidades diferentes.

No se podrá ingresar con pirotecnia, paraguas ni elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.

Este evento se disputará únicamente con público local.