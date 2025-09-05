Oftalmólogo de Salta explica cómo funcionan las gotas que mejoran la visión de cerca

Tras conocerse la aprobación en Estados Unidos de las primeras gotas oculares contra la presbicia, en Salta comenzó el debate sobre su uso, consecuencias y tratamientos locales.

El médico oftalmólogo, Martín Arroyo, comentó en CNN Radio Salta que la presbicia es una alteración de un musculo del cristalino, el cual después de los 40 se vuelve más rígido, por lo que el paciente deja de ver de cerca: “Se empieza a llamar presbicia poque tiene que empezar a alejar las cosas cada vez más y usar los anteojos para ver de cerca”.

“Si bien no es agudo, su aparición depende de cada paciente, pero en algunas personas en forma rápida notan esa alteración de la visión de cerca” comentó el profesional y aclaró también que aquellos que tienen miopía, pueden tener presbicia.

Explicó que el colirio aprobado en EEUU, provoca que la pupila se achique y aumente la profundidad de foco permitiendo al paciente ver mejor de cerca, pero hizo hincapié que en Argentina existe el método Benozzi que también trata la presbicia.

Si bien funciona el colirio, depende de cada paciente, ya que no es para todos y aclaró que no cura la presbicia.

Advirtió que el uso de las gotas también tiene sus riesgos, puede provocar desprendimiento de retina, aumentar la parte de la tensión de la retina que puede exponerlos a otras patologías y despigmentación del iris.

El riesgo de las pantallas

“La exposición a las pantallas es un tema importante” comentó Arroyo, por lo que puede producir que el músculo que permite ver de cerca se fatigue.

Para evitar esto se plantea la regla: 20, 20, 20, por la que se recomienda que tras 20 minutos de exposición a pantallas se descanse 20 segundos mirando a un punto a 20 pies de distancia (6 metros).

El parpadeo también es fundamental para la salud ocular, ya que al concentrarse o concentrarse observando se parpadea menos: “Por minuto una persona parpadea 20 a 25 veces, cuando uno está en la computadora parpadea 7 u 8 veces, a esto se suma la calefacción, el aire acondicionado, no hay forma que el ojo no se seque. No se soluciona con anteojos, se soluciona lubricando el ojo, descansando” finalizó.