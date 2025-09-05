¿Cómo será la agenda del presidente en Estados Unidos?

El presidente Javier Milei aterrizó pasadas las 15 en Los Ángeles, Estados Unidos, en medio de la crisis política que golpea a su Gobierno tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde denuncia un presunto esquema de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

En este contexto, el jefe de Estado partió luego de encabezar el acto de cierre de campaña de las elecciones bonaerenses en el Club Villa Ángela, en la localidad de Moreno. En suelo norteamericano está previsto que mantenga reuniones con empresarios en Los Ángeles, entre el 4 y 5 de septiembre.

Si bien en los últimos días trascendió la posibilidad de que Milei se trasladara también a Las Vegas para asistir al show de su expareja Fátima Florez en el Hotel Sahara, finalmente en Casa Rosada confirmaron que el mandatario decidió restringir la agenda y no viajar a esa ciudad.

La comitiva oficial estará integrada únicamente por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. De esta manera, el líder libertario permanecerá en Estados Unidos hasta el sábado 6 de septiembre, jornada previa a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, la comitiva partirá el miércoles 3 de septiembre a las 23, en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Los Ángeles. El jueves 4, tras una escala técnica en Lima, arribará a las 13 a la ciudad californiana y se trasladará a su lugar de alojamiento.

A las 17:30, el jefe de Estado compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20:30, mantendrá un encuentro con Michael Milken, presidente del Instituto Milken. Posteriormente, a las 21:15, Milei, acompañado por el Caputo y el embajador Alejandro Oxenford, se reunirá con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La agenda continuará a las 23:00 con una reunión con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, y a las 23:30 con el empresario Andy Kleinman.

El viernes 5 a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires, a donde está previsto que arriben el sábado 6 a las 4 de la madrugada.

El viaje se inscribe en la antesala de una cargada agenda internacional: Milei tiene previsto regresar a Norteamérica hacia fin de mes para participar de la 79ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, y además fue invitado a intervenir en el congreso político “Patriots” organizado por VOX en Madrid, entre el 11 y 14 de septiembre.