La Policía de Salta incorporó cuatro nuevas unidades en los Valles Calchaquíes

El acto fue presidido por el gobernador Gustavo Sáenz, acompañado del ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y del jefe de Policía, Diego Bustos. Las unidades fueron asignadas a Cachi, La Poma, Seclantás y Angastaco.

Ayer al mediodía, el gobernador Gustavo Sáenz, acompañado del ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, jefe de Policía, Diego Bustos y del subjefe, Walter Toledo, entregó cuatro nuevas unidades 0Km que se destinarán a Cachi, La Poma, Seclantás y Angastaco, fortaleciendo la capacidad operativa de la Policía provincial para un despliegue más ágil y efectivo en la región.

Son tres camionetas para el Distrito de Prevención 12 de Cachi, una para la comisaría de Cachi y las dos restantes para La Poma y Seclantás. La otra camioneta se destinará a Angastaco, perteneciente al Distrito de Prevención 6.

“Los policías todos los días salen de sus casas a exponer sus vidas para defender las nuestras, y esto es algo de lo que debemos estar orgullosos, de lo que debemos estar agradecidos. Por eso le pido al Jefe de la Policía y al subjefe que les hagan llegar mi profundo agradecimiento, porque día a día salen a cuidarnos, salen a protegernos y a brindar seguridad a todos y cada uno de nosotros”.

Gaspar Solá Usandivaras al inicio de su discurso agradeció al gobernador y al Gobierno provincial por “la permanente inversión que viene realizando en materia de seguridad y sobre todo en lo que es movilidad para mejorar el servicio de seguridad en calle”. En este sentido destacó la importante cantidad de móviles que ya se entregaron este año, “ya son 72 los móviles que recibió nuestra Fuerza de Seguridad”.

“Esta entrega de móviles en el Valle de Calchaquí es importante porque es estratégica no sólo por la productividad de esta región, por el turismo que recibe, sino porque circulan rutas importantes, entre esas la ruta 40, que tiene más de 5.000 kilómetros de extensión y atraviesa 11 provincias”.

El ministro felicitó a los efectivos que se desempeñan en ambas Unidades Regionales de la zona, tanto del distrito de prevención 6 como el distrito de prevención 12, por el trabajo que vienen realizando y por prestar el servicio de seguridad con vocación y dignidad.

Tras las palabras el Gobernador junto a los intendentes entregó las llaves de los móviles al personal policial.

Estuvieron presentes los intendentes de Cachi, Américo Liendro; de Payogasta, Lucas Arapa; de Seclantás Mauricio Abán y de La Poma, Juan Mamani; de Angastaco, Carlos Ríos; el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; subsecretario de Seguridad Vial Francisco Fleming; legisladores provinciales y municipales y comunidad.