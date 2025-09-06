Detienen a un hombre con pedido de captura por amenazas con armas

DETENIDO2
Imagen ilustrativa.

Ocurrió esta madrugada en calles Belisario Roldán y Corrientes, durante un patrullaje preventivo. Intervino el Juzgado de Menores 2.

Esta madrugada, efectivos del Distrito de Prevención 2, en el marco de un patrullaje preventivo en calles Belisario Roldán y Corrientes de Orán, identificaron a un hombre de 39 años en la vía pública.

En ese contexto, constataron que registraba un pedido de captura por amenazas con armas.

Intervino el Juzgado de Menores 2.

