Detienen a un hombre con pedido de captura por amenazas con armas
Policiales
06/09/2025
Imagen ilustrativa.
Ocurrió esta madrugada en calles Belisario Roldán y Corrientes, durante un patrullaje preventivo. Intervino el Juzgado de Menores 2.
Esta madrugada, efectivos del Distrito de Prevención 2, en el marco de un patrullaje preventivo en calles Belisario Roldán y Corrientes de Orán, identificaron a un hombre de 39 años en la vía pública.
En ese contexto, constataron que registraba un pedido de captura por amenazas con armas.
Intervino el Juzgado de Menores 2.
