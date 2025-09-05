Detienen a un hombre por robar mercadería de un auto en pleno centro

Policías de la Comisaría 2 de Villa Cristina, detuvieron por la madrugada a un hombre de 29 años por sustraer elementos de un vehículo estacionado en la vía pública, en la intersección de calles Lerma y Mendoza, barrio Centro.

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. Al identificar al sospechoso y controlar los objetos que tenía, los policías encontraron botellas de aceite y una caja con mercadería, elementos de los cuales no pudo acreditar propiedad.

El propietario del auto reconoció los objetos como propios y se procedió a su recuperación. La Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 4 intervinieron en el caso.