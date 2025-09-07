El plazo fijo cambió otra vez: Cuánto ahorro si deposito $1.200.000 a 30, 60 y 90 días

En marzo del 2024 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) llevó a cabo la desregulación a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo, de esa manera los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.

Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.

Subió otra vez el plazo fijo: cuánto gano si deposito $1.200.000 a 30, 60 y 90 días

En caso de que una, o más personas, quieran invertir $1.200.000 en un depósito a plazo fijo de 30, 60 o 90 días, lo ideal es que revisen en cuáles bancos les conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades, entre ellos el Banco Nación, ofrecen más del 45% de tasa de interés anual, esto rinde invertir $1.200.000 a 30, 60 o 90 días:

Plazo fijo a 30 días: la ganancia es de $46.356,16 (47,00%)

Plazo fijo a 60 días: la ganancia es de $90.739,73 (46,00%)

Plazo fijo a 90 días: la ganancia es de $136.109,59 (46,00%)

Vale recordar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cambió el plazo fijo en septiembre: qué bancos pagan más intereses

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Con la decisión que tomaron los bancos sobre el plazo fijo, una de las entidades con mayor porcentaje de interés para clientes es el Banco Hipotecario con un 49,50%. Le siguen con 47,70% el ICBC Argentina y con 47% el Banco Nación, el Macro y Credicoop. Más atrás el BBVA Argentina y Provincia de Buenos Aires con 45%.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

Banco Nación: 47%

Santander Argentina: 38%

Galicia: 44%

Provincia de Buenos Aires: 45%

BBVA Argentina: 45%

Banco Macro: 47%

Banco Credicoop: 47%

ICBC Argentina: 47,70%

Banco Ciudad: 41%

Banco Hipotecario: 49,50%