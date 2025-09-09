Crimen de Tiago: "Fue atacado sin previo aviso y por la espalda"

El pasado viernes por la tarde, un adolescente de 16 años identificado como Tiago Maximiliano Mendoza fue asesinado de una puñalada en la plaza Santa Marta en Óran. El agresor, otro menor de 15 años, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El comisario Pedro Álvarez, titular de la Dirección de Protección N° 2 de la Policía de la Provincia, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18. “La víctima estaba sentada en un banco cuando fue atacada sin previo aviso y por la espalda con un arma blanca. El menor alcanzó a llegar por sus propios medios al hospital, donde lamentablemente falleció”, relató.

Minutos después, otro joven de 15 años ingresó al hospital solicitando atención médica por un corte en uno de sus dedos. Según Álvarez, su relato resultó inconsistente y, en presencia de efectivos policiales, terminó reconociendo su participación en el hecho. De inmediato se dio intervención a las autoridades judiciales, que dispusieron su alojamiento en el Centro de Menores en Conflicto con la Ley.

El jefe policial aclaró que el móvil del ataque aún no está determinado. “El menor fallecido tenía en su poder su celular, dinero en efectivo y su mochila con pertenencias. Por lo tanto, no se trataría de un robo. La investigación deberá establecer qué originó la agresión”, precisó.

Finalmente, Álvarez remarcó que desde la institución trabajan en conjunto con los establecimientos educativos donde suelen registrarse enfrentamientos entre alumnos. “La primera medida sobre estos hechos debe ser puesta en conocimiento por los directivos, y a partir de ahí acompañamos desde la Policía”, señaló.