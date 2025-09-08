Compañeros de Thiago en Orán pidieron justicia y le dijeron no a la violencia

La ciudad de Orán desde el fin de semana atraviesa momentos de dolor tras la muerte de un adolescente de 16 años.

Thiago estaba en la Plaza Santa Marta cuando aparentemente otro adolescente, lo habría abordado y asestado la puñalada que le provocó la muerte. El joven se encuentra detenido mientras avanza la investigación judicial.

En medio del dolor, los compañeros en el Colegio Secundario N° 5040, realizaron una jornada de reflexión y concientización sobre la violencia escolar, bajo el lema “No a la violencia escolar, Justicia por Thiago y protección y seguridad para los estudiantes de Orán”.

La jornada culminó con los adolescentes de espalda, rodeados de carteles y con la foto del menor fallecido en el medio, ante un reclamo pacifico de justicia.

En los carteles se podían ver frases como: “Justicia por un joven inocente”, “Justicia por Thiago”, “No entiendo cómo puede haber tanta maldad afuera y ojalá haya justicia. Siempre con nosotros Thiago”, “La violencia no resuelve nada, sólo genera más violencia”, y muchas más frases.