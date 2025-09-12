Bebían en la calle y, al ver a la policía, dejaron la camioneta y huyeron

En inmediaciones a la escuela Agrícola, la Policía encontró a seis personas consumiendo alcohol en la vía pública, pero al querer realizarle los procedimientos de rigor, se escaparon.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada de este viernes, cuando personal policial se dirigió al lugar en Avenida Banchik tras recibir una denuncia por la presencia de este grupo.

Pero al momento de realizarles el test de alcoholemia se dieron a la fuga: “Recibimos la denuncia y al llegar constatamos la situación. Eran seis personas, tres femeninas y tres masculinas. Les informamos que se les iba a hacer la alcoholemia y se fueron corriendo” comentó un oficial de Tránsito a Multivisión.

Pero al darse a la fuga, abandonaron la camioneta en la que transitaban, por lo que se procedió a labrar un acta de infracción tras la negativa del control, además del secuestro del vehículo.