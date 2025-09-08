Se detectaron casi 200 ebrios al volante transitando por rutas y calles provinciales

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de control, fijos y móviles, en rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia.

En ese marco, la Policía Vial controló más de 8300 vehículos en la provincia y detectó 1005 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Se practicaron también más de 5100 test de alcoholemia y 174 conductores fueron sancionados por conducir con graduación alcohólica.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo y de concientización vial con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad y mortalidad en el tránsito.