Uno más para el cuaderno: En plena ciudad volcó su auto en aparente estado de ebriedad

El consumo de alcohol al volante volvió a ser protagonista de un siniestro vial en Salta. Este domingo al mediodía, un automóvil terminó volcado en la intersección de avenida Monseñor Tavella y Obispo Romero, luego de que dos jóvenes, ambos mayores de edad, perdieran el control del vehículo en plena circulación.

Testigos del hecho señalaron que los ocupantes circulaban a alta velocidad y con un notorio olor etílico, lo que refuerza la presunción de que volvían de una noche de excesos.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Provincia y una ambulancia del SAMEC. Pese a la violencia del impacto, los jóvenes no sufrieron lesiones de gravedad y recibieron asistencia médica en el lugar.

Este nuevo episodio se suma a la alarmante lista de siniestros viales registrados este fin de semana en Salta, algunos con víctimas fatales, como el ocurrido en Pichanal, y otros con heridos graves, como el vuelco de Ruta 51 que dejó a un joven atrapado dentro de su vehículo.

Las autoridades insisten en que el consumo de alcohol al volante, sumado a la imprudencia y el exceso de velocidad, sigue siendo uno de los principales factores detrás de estas tragedias evitables, que ponen en riesgo no solo a los conductores, sino también a peatones y otros automovilistas.