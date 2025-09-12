Billeteras virtuales: ¿Hasta cuánto puedo transferir sin generar sospechas en ARCA?

Economía12/09/2025
arca billeteras

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) fijó los nuevos montos máximos permitidos para operaciones bancarias y digitales que no requieren justificación. Esta medida rige para personas físicas como jurídicas.

Los bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente cualquier movimiento que supere estos topes. Por eso, conocer los límites vigentes es clave para evitar bloqueos o pedidos de documentación.

Según la Resolución General 5512/2024, los topes que disparan controles si se sobrepasan estos nuevos montos:

  • Extracciones en efectivo: límite de $ 10.000.000.
  • Saldos bancarios al cierre del mes: máximo de $ 50.000.000 para particulares y $ 30.000.000 para empresas.
  • Plazos fijos: hasta $ 100.000.000 en personas físicas y $ 30.000.000 en jurídicas.
  • Tenencias en sociedades de bolsa: tope de $ 100.000.000 para individuos.
  • Compras como consumidor final: se permiten hasta $ 10.000.000 sin necesidad de justificar.
  • Pagos de todo tipo: límite de $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Con estos montos, se debe analizar cuánto dinero transferir sin que la Agencia se entere sobre el manejo del dinero. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día