Billeteras virtuales: ¿Hasta cuánto puedo transferir sin generar sospechas en ARCA?
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) fijó los nuevos montos máximos permitidos para operaciones bancarias y digitales que no requieren justificación. Esta medida rige para personas físicas como jurídicas.
Los bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente cualquier movimiento que supere estos topes. Por eso, conocer los límites vigentes es clave para evitar bloqueos o pedidos de documentación.
Según la Resolución General 5512/2024, los topes que disparan controles si se sobrepasan estos nuevos montos:
- Extracciones en efectivo: límite de $ 10.000.000.
- Saldos bancarios al cierre del mes: máximo de $ 50.000.000 para particulares y $ 30.000.000 para empresas.
- Plazos fijos: hasta $ 100.000.000 en personas físicas y $ 30.000.000 en jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: tope de $ 100.000.000 para individuos.
- Compras como consumidor final: se permiten hasta $ 10.000.000 sin necesidad de justificar.
- Pagos de todo tipo: límite de $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.
Con estos montos, se debe analizar cuánto dinero transferir sin que la Agencia se entere sobre el manejo del dinero.
