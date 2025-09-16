Últimos días de invierno con probabilidad de lluvias y máximas arriba de los 30°C

Clima16/09/2025
lluvia y calor

Comenzamos a transitar el último tramo del invierno en una semana bastante primaveral, con lluvias y máximas arriba de los 30°C. 

Para este martes la máxima esperada será de 22°C según informa el Servicio Meteorológico Nacional, con probabilidad de chaparrones para la noche. 

lluviaAlgunos consejos para manejar bajo la lluvia

El miércoles la máxima subirá a 29°C con una mínima de 18°C, esperando también chaparrones para la tarde/noche. El jueves la máxima empieza a superar los 30°C con una temperatura que alcanzará los 31°C con una mínima de 17°C y un cielo mayormente nublado. 

La máxima más alta se presentará el viernes con una máxima de 33°C y una mínima de 17°C, con cielo mayormente nublado. 

A hidratarse bien y a cuidarse de las máximas altas que alcanzarán esta semana. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día