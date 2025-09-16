Investigan la muerte del “Chino” Saavedra: Hoy realizarán la autopsia

Tras el hallazgo sin vida de Javier Nicolás Saavedra, principal imputado por el femicidio de Jimena Salas, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

La autopsia está prevista para hoy y la familia tendrá la posibilidad de presentar un perito de parte.

Según los primeros reportes, Saavedra, quien permanecía alojado en la Alcaidía General, fue trasladado al hospital Del Milagro, donde ingresó sin signos vitales y presentaba lesiones compatibles con autolesiones.

El fiscal dispuso también la intervención de personal del CIF en la Alcaidía para realizar las tareas de rigor y el relevamiento de pruebas.

La Unidad de Investigación de la UGAP quedó a cargo de las diligencias dispuestas por el fiscal, con el objetivo de esclarecer lo sucedido.