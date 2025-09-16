Intentaron robarle a machetazos, hoy pelea por su vida y la familia pide cadena de oración

José Maria Lazarte circulaba en su motocicleta por la ciudad de Tartagal, en B° Divino Niño, cuando fue sorprendidio por un grupo de personas que con intenciones de asaltarlo, lo agredieron a machetazos, causándole heridas que hoy lo tienen al borde de la muerte en el hospital San Bernardo de nuestra ciudad, lugar donde fue derivado.

Hoy su familiares y amigos piden a través de redes sociales, cadena de oración, ya que entienden que solo un milagro podría salvarlo del cuadro crítico que enfrenta.

"En este momento él está entre la vida y la muerte. Solo un Milagro de Dios podrá salvarlo".