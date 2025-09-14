Fuertes imágenes: Atacaron a machetazos a un joven para robarle la moto

Un violento intento de robo se registró anoche en Tartagal, cuando un joven fue atacado con machete en el Barrio Divino Niño para despojarlo de su motocicleta.

El médico que lo asistió informó a los medios locales que la víctima presentaba múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, lo que obligó a su derivación inmediata a la ciudad de Orán para recibir atención especializada, dada la delicadeza de su estado.

El hecho, ocurrido en la vía pública, generó conmoción entre los vecinos de la zona, que alertaron sobre la creciente violencia en los intentos de robo de vehículos.

La policía trabaja en la investigación para dar con los responsables del brutal ataque.