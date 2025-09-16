La Municipalidad rescató a 33 perros durante el Milagro

Los operativos fueron llevados a cabo por la cartera de Bienestar Animal, enfocados en la identificación y devolución de perros extraviados durante el Milagro. Cabe destacar que, para acceder al reconocimiento, las personas deberán acreditar en el Centro de Adopciones, ubicado en la av. Gato y Mancha del barrio Don Emilio, su tenencia mediante alguna foto y el DNI, a fin de poder realizar el seguimiento del animal.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, manifestó: “En esta ocasión fueron 33 los perros que se encontraban extraviados en el centro de la ciudad y que fueron trasladados a los caniles del Centro de Adopciones, de los cuales seis ya fueron retirados y dos serán entregados esta misma semana luego de ser castrados”.

Además, señaló que el trabajo realizado por el personal del Centro de Adopciones, incluye tareas de concientización, identificación, vacunación, desparasitación y curaciones.