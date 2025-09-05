Conocé donde asistirán a los perros que lleguen en peregrinaciones, enterate los detalles

Desde hace algunos días empezamos a difundir el cuidado que debemos tener como sociedad y obviamente como propietarios de animales en tiempos de Milagro, ya que muchos perros se unen o son llevados en peregrinación.

En tal sentido, desde el Centro de Adopciones Mansilla, uno de los veterinarios sostuvo "los perros no son peregrinos" de igual manera dio recomendaciones en cuanto a identificarlos o traerlos en vehículos, alimentarlos e hidratarlos.

A través de la CNN Salta-94.7, el subsecretario de Bienestar Animal, Dr. Matías Pereti, insistió en los cuidados y lo expresado desde el Centro Mansilla, donde informó sobre el operativo especial que se diagramó, con puestos fijos en distintas zonas de Salta.

A su vez, detalló que "estarán en AUNOR, B° San Carlos, Jokey Club, plaza 9 de Julio, y en el parque San Martín".

Además, recordó que durante el Triduo también habrá atención por guardia en el Hospital de Salud Animal: el día 13 funcionará de 7:00 a 18:00 para el público en general y perros que lleguen con las peregrinaciones; el día 14 habrá guardia especial para perros retenidos de distintas peregrinaciones; y el día 15 atenderá de 8:00 a 12:00 para animales en general y peregrinos.”

Aseguró por La Mañana de CNN Salta, que todos los puestos fijos, antes mencionado, contarán con atención de profesionales que responderán a distintas patologías.

El profesional además explicó que el operativo integrado con la policía y otras áreas municipales, como lo es Prevención y Emergencia, tendrá un contacto directo para el reporte y asistencia de animales.