Conmoción en barrio Boulogne Sur Mer tras el hallazgo de un hombre sin vida

Impacto generó la novedad conocida en la mañana de este miércoles, cuando se supo que un hombre de entre 35 y 40 años fue encontrado sin vida en el barrio Boulogne Sur Mer, en la zona sur de la ciudad de Salta, generando conmoción entre los vecinos, quienes lo habían visto deambular en las primeras horas de la mañana.

El hallazgo se produjo cuando el cuerpo del hombre fue visto apoyado contra el paredón de una escuela de la zona. De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el hombre no sería del barrio y se lo había visto consumiendo bebidas alcohólicas desde temprano.

Fuentes policiales informaron que los primeros indicios descartan la participación de otras personas en el hecho. No se encontraron signos de violencia en el cuerpo, aunque se ordenó una autopsia para determinar las circunstancias exactas del deceso.

En medio de los datos trascendidos, diario El Tribuno resaltó que el episodio reavivó la preocupación de los vecinos por la situación de delitos y el consumo de alcohol y drogas en la vía pública, un problema que, según denuncian, afecta a los jóvenes de la zona.

“Hay muchos jóvenes en la droga y nadie hace nada”, comentó una vecina, reflejando el sentir de los residentes, quienes aseguran que el lugar se ha convertido en un punto de reunión para jóvenes con problemas de adicciones, donde el consumo de estupefacientes y de alcohol se extiende durante largas horas.

El caso ha quedado en manos de la Fiscalía de turno, que se encarga de las pericias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las causas de la muerte.